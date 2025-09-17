Касумов — о победе над «Бенфикой»: видно, что «Карабах» на правильном пути
Поделиться
Азербайджанский тренер Вели Касумов высказался о победе «Карабаха» в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». «Карабах» выиграл на выезде со счётом 3:2, уступая 0:2. В составе гостей отличились Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. За «Бенфику» забили Энсо Барренечеа и Вангелис Павлидис.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6' 2:0 Павлидис – 16' 2:1 Андраде – 30' 2:2 Дуран – 48' 2:3 Кащук – 86'
«Очень радостная новость, что «Карабах» победил «Бенфику», поскольку многие не ждали такой игры и победы. Видно, что «Карабах» работает и растёт, это заслуга команды, которая находится на правильном пути», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:51
-
11:48
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:44
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:20
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:48
-
09:40