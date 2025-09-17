Скидки
Главная Футбол Новости

Касумов — о победе над «Бенфикой»: видно, что «Карабах» на правильном пути

Касумов — о победе над «Бенфикой»: видно, что «Карабах» на правильном пути
Комментарии

Азербайджанский тренер Вели Касумов высказался о победе «Карабаха» в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». «Карабах» выиграл на выезде со счётом 3:2, уступая 0:2. В составе гостей отличились Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. За «Бенфику» забили Энсо Барренечеа и Вангелис Павлидис.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«Очень радостная новость, что «Карабах» победил «Бенфику», поскольку многие не ждали такой игры и победы. Видно, что «Карабах» работает и растёт, это заслуга команды, которая находится на правильном пути», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

