Касумов — о победе над «Бенфикой»: видно, что «Карабах» на правильном пути

Азербайджанский тренер Вели Касумов высказался о победе «Карабаха» в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». «Карабах» выиграл на выезде со счётом 3:2, уступая 0:2. В составе гостей отличились Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. За «Бенфику» забили Энсо Барренечеа и Вангелис Павлидис.

«Очень радостная новость, что «Карабах» победил «Бенфику», поскольку многие не ждали такой игры и победы. Видно, что «Карабах» работает и растёт, это заслуга команды, которая находится на правильном пути», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.