Фабио Капелло объяснил, за счёт чего «Ювентус» избежал поражения в матче ЛЧ с «Боруссией»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между туринской командой и дортмундской «Боруссией» (4:4). «Ювентусу» удалось уйти от поражения, забив два гола в компенсированное время игры.
«Во втором тайме «Юве» был живее, игроки работали лучше. Это поставило противника в затруднительное положение, в том числе игра Влаховича. Он создавал проблемы для «Боруссии» и был тем звеном, благодаря которому туринцам удалось забить дважды в концовке. Так что надо сказать браво Игору Тудору, который внёс коррективы, и Влаховичу, благодаря которому удалось уйти от поражения», — приводит слова Капелло Tuttosport.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
- 17 сентября 2025
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:51
-
11:48
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:44
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:20
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:48
-
09:40