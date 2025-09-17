Фабио Капелло объяснил, за счёт чего «Ювентус» избежал поражения в матче ЛЧ с «Боруссией»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между туринской командой и дортмундской «Боруссией» (4:4). «Ювентусу» удалось уйти от поражения, забив два гола в компенсированное время игры.

«Во втором тайме «Юве» был живее, игроки работали лучше. Это поставило противника в затруднительное положение, в том числе игра Влаховича. Он создавал проблемы для «Боруссии» и был тем звеном, благодаря которому туринцам удалось забить дважды в концовке. Так что надо сказать браво Игору Тудору, который внёс коррективы, и Влаховичу, благодаря которому удалось уйти от поражения», — приводит слова Капелло Tuttosport.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.