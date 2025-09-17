Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на первый матч Лиги чемпионов, Люка Шевалье — тоже

Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на первый матч Лиги чемпионов, Люка Шевалье — тоже
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку французской команды на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой». Конкурент Сафонова по позиции Люка Шевалье тоже оказался в числе игроков, которые смогут принять участие в этой встрече.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между «ПСЖ» и «Аталантой» пройдёт сегодня, 17 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024-го. В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одного матча, в то время как в прошлой кампании отыграл 17 встреч, пропустив в общей сложности 13 голов.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Аталанта»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android