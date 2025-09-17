Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на первый матч Лиги чемпионов, Люка Шевалье — тоже

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку французской команды на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой». Конкурент Сафонова по позиции Люка Шевалье тоже оказался в числе игроков, которые смогут принять участие в этой встрече.

Игра между «ПСЖ» и «Аталантой» пройдёт сегодня, 17 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024-го. В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одного матча, в то время как в прошлой кампании отыграл 17 встреч, пропустив в общей сложности 13 голов.