Азербайджанский тренер Вели Касумов объяснил, за счёт чего «Карабах» достигает хороших результатов в Лиге чемпионов. Накануне «Карабах» обыграл на выезде «Бенфику» (3:2) в матче 1-го тура общего этапа турнира. В составе гостей отличились Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. За «Бенфику» забили Энсо Барренечеа и Вангелис Павлидис.

«Карабах» отличается в чемпионате Азербайджана за счёт правильного выбора легионеров, подходящих под систему клуба. Они привозят тех игроков, которые им нужны. Поэтому достигают правильного результата. Очень важен выбор футболистов под командную систему», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.