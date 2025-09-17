Касумов объяснил, за счёт чего «Карабах» достигает хороших результатов в Лиге чемпионов
Поделиться
Азербайджанский тренер Вели Касумов объяснил, за счёт чего «Карабах» достигает хороших результатов в Лиге чемпионов. Накануне «Карабах» обыграл на выезде «Бенфику» (3:2) в матче 1-го тура общего этапа турнира. В составе гостей отличились Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. За «Бенфику» забили Энсо Барренечеа и Вангелис Павлидис.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6' 2:0 Павлидис – 16' 2:1 Андраде – 30' 2:2 Дуран – 48' 2:3 Кащук – 86'
«Карабах» отличается в чемпионате Азербайджана за счёт правильного выбора легионеров, подходящих под систему клуба. Они привозят тех игроков, которые им нужны. Поэтому достигают правильного результата. Очень важен выбор футболистов под командную систему», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:51
-
11:48
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:44
-
10:41