«Судейство было на очень хорошем уровне». Гончаренко — о дерби «Динамо» и «Спартака»
Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о судействе в московском дерби 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«На мой взгляд, Егор великолепно отсудил. Одну только Касересу жёлтую карточку там пропустил, на мой взгляд, всё остальное судейство было на очень хорошем уровне. Он давал играть, а вот когда даёшь играть, начинаются споры в одну и другую сторону, и тут важно вот продолжать гнуть свою линию, что он, в принципе, делал. Поэтому Егора надо похвалить за этот матч», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
