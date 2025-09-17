«Судейство было на очень хорошем уровне». Гончаренко — о дерби «Динамо» и «Спартака»

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о судействе в московском дерби 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

«На мой взгляд, Егор великолепно отсудил. Одну только Касересу жёлтую карточку там пропустил, на мой взгляд, всё остальное судейство было на очень хорошем уровне. Он давал играть, а вот когда даёшь играть, начинаются споры в одну и другую сторону, и тут важно вот продолжать гнуть свою линию, что он, в принципе, делал. Поэтому Егора надо похвалить за этот матч», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».