Владимир Быстров высказался о постоянных переменах в составе «Зенита» в нынешнем сезоне

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о частых переменах в составе «Зенита» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Он отметил, что команда Сергея Семака мучается на футбольном поле.

«Семак пробует найти новые сочетания не от того, что у них игра поставлена, а потому что они мучаются на футбольном поле. Он пробовал всех вместе бразильцев поставить — плохо. Пробовал Глушенкова и Мостового вместе — тоже плохо. Изначально выбор состава на этот матч не сыграл. Семак начал исправлять ошибки и делать замены, но они тоже не усилили игру. “Балтика” всё равно была опаснее. С таким составом и бюджетом как у “Зенита”, руководство вправе требовать результат с тренера и футболистов», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».