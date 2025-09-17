Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров высказался о постоянных переменах в составе «Зенита» в нынешнем сезоне

Владимир Быстров высказался о постоянных переменах в составе «Зенита» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о частых переменах в составе «Зенита» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Он отметил, что команда Сергея Семака мучается на футбольном поле.

«Семак пробует найти новые сочетания не от того, что у них игра поставлена, а потому что они мучаются на футбольном поле. Он пробовал всех вместе бразильцев поставить — плохо. Пробовал Глушенкова и Мостового вместе — тоже плохо. Изначально выбор состава на этот матч не сыграл. Семак начал исправлять ошибки и делать замены, но они тоже не усилили игру. “Балтика” всё равно была опаснее. С таким составом и бюджетом как у “Зенита”, руководство вправе требовать результат с тренера и футболистов», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Материалы по теме
«Зенит» — «Ахмат»: отомстить Черчесову будет сложно
«Зенит» — «Ахмат»: отомстить Черчесову будет сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android