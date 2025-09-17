Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В нашем футболе мы — лучшие». Защитник «Балтики» Бевеев — о матче с «Зенитом»

«В нашем футболе мы — лучшие». Защитник «Балтики» Бевеев — о матче с «Зенитом»
Комментарии

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал исход матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Психология у «Балтики» меняется. Например, когда приезжает «Локомотив», не знавший поражений, и ты дома переигрываешь эту команду. После таких матчей веришь в себя и понимаешь, что можешь играть с любым соперником. «Зенит» приехал к нам без Вендела, это их ключевой игрок. Было чуть полегче, но «Зенит» есть «Зенит». Их получилось заманить в наш футбол, а в нашем футболе мы — лучшие», — сказал Мингиян Бевеев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Материалы по теме
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Видео
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android