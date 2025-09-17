«В нашем футболе мы — лучшие». Защитник «Балтики» Бевеев — о матче с «Зенитом»

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал исход матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Психология у «Балтики» меняется. Например, когда приезжает «Локомотив», не знавший поражений, и ты дома переигрываешь эту команду. После таких матчей веришь в себя и понимаешь, что можешь играть с любым соперником. «Зенит» приехал к нам без Вендела, это их ключевой игрок. Было чуть полегче, но «Зенит» есть «Зенит». Их получилось заманить в наш футбол, а в нашем футболе мы — лучшие», — сказал Мингиян Бевеев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».