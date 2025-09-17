«Динамо» — не место для экспериментов!» Быстров — об обороне команды при Карпине

Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал игру московского «Динамо» в обороне по ходу нынешнего сезона. В восьми матчах Мир РПЛ бело-голубые пропустили девять мячей.

«Зайнутдинов на позиции центрального защитника? «Динамо» — не место для экспериментов! На это нет времени. Карпина взяли, чтобы он выигрывал с этим клубом, боролся за титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы. Но Осипенко играет ниже своих возможностей, и Карпин начинает исходить из того, что он имеет. Значит, с Маричалем, он думает, будет ещё хуже.

Осипенко сейчас не тот, который выступал в «Ростове», совершенно другой. Он не играет надёжно. Раньше он успевал и подстраховывать ребят, и мог вперёд убежать. Везде был опасен. А сейчас это бледная тень ростовского Осипенко», — заявил Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».