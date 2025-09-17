Экс-игрок «Динамо» Касумов объяснил неудачи клуба и привёл в пример «Карабах»

Бывший футболист московского «Динамо» Вели Касумов высказался о ситуации в клубе. «Динамо» (9) занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Честно говоря, не могу детально сказать. Может быть, что-то не так с работой, которая идёт в «Динамо». Очень важно привозить игроков под ту систему, в которой команда работает.

Многие клубы привозят футболистов, не соответствующих игре команды. Перемены в составе — одни приходят, другие уходят, — естественно, не приносят результата. Если взять «Карабах», то видно, что там мало игроков приходят или уходят. Это говорит о правильной работе в клубе.

Хочу передать привет Карпину и пожелать удачи. Он — опытный тренер и знает свою работу. Конкретно тяжело объяснить, в чём причина сегодняшних проблем «Динамо», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.