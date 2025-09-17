Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны страны Европы, выступающие за возвращение России на международную арену

Стали известны страны Европы, выступающие за возвращение России на международную арену
Комментарии

На прошедшем 11 сентября в Тиране исполкоме УЕФА стало известно, какие европейские страны выступают за возвращение сборных России на международную арену, а какие — против. Об этом сообщает Sport24.

Так, по информации источника, за смягчение текущих ограничений выступают Швеция, Финляндия и Норвегия. Они допускают возвращение женских и молодёжных команд. Против — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия. Отмечается, что особенно жёсткая позиция у Польши и прибалтийских стран.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

Материалы по теме
Игорь Дивеев объяснил, почему для сборной России важны выступающие в Европе футболисты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android