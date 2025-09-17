Стали известны страны Европы, выступающие за возвращение России на международную арену

На прошедшем 11 сентября в Тиране исполкоме УЕФА стало известно, какие европейские страны выступают за возвращение сборных России на международную арену, а какие — против. Об этом сообщает Sport24.

Так, по информации источника, за смягчение текущих ограничений выступают Швеция, Финляндия и Норвегия. Они допускают возвращение женских и молодёжных команд. Против — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия. Отмечается, что особенно жёсткая позиция у Польши и прибалтийских стран.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.