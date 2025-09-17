Созин: сколько игроков «Спартак» привёз Станковичу и сколько миллионов на них потратили?

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал трансферы московского «Спартака». Он считает уровень дорогостоящих новичков красно-белых недостаточным.

«Сколько человек привезли Станковичу за последний год и сколько десятков миллионов на них потратили? Мне скажут: это же чужие деньги, зачем туда лезть. И хорошо. Но проблема не в деньгах, а в уровне новых футболистов. Уровне нашего футбола. Приходят дорогие иностранцы, но никто из них, возможно, за исключением Барко, не становится для клуба новым Промесом.

Я был очень удивлён такому центру защиты в матче с «Динамо». Футболисты в команде меняются постоянно, однако результата так и нет, отдают их потом, как Мангаша, за копейки или бесплатно, а других, как Угальде, продать за дорого не могут. Выглядит, как какая-то коммерческая лавочка, причём не самая выгодная для клуба. Здесь вижу такую же проблему, что и в «Зените»: клуб не обращает внимания на молодых российских футболистов. Как будто есть задача выбрать подороже и не из России, а зачем их выбирают — сказать пока никто не может», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».