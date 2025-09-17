«Поставил бы на ничью 2:2». Комментатор Саприн — о матче ЛЧ между «Баварией» и «Челси»

Комментатор Okko Николай Саприн поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и «Челси». Игра пройдёт сегодня, 17 сентября, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии.

«Очень крутая пара, которая, как и многие в нынешней Лиге чемпионов, афишей напоминает один из самых ярких финалов в истории. 2012 год, битва «Баварии» и «Челси» на «Альянц-Арене» — и шок местных болельщиков, которые пришли праздновать победу своих. Очень хорошо помню ту встречу, был в Мюнхене в день финала — и помню как разочарование целого города, у которого отняли праздник, так и безумство фанатов «Челси», который выиграл вопреки многому — но благодаря Дрогба и Петру Чеху.

Игра очень сложная для прогноза, поскольку оба клуба входят в сезон уверенно. «Бавария» сверхмощно выглядит в Бундеслиге и по результату, и, что самое главное, по игре. Очень быстро вписался в команду Луис Диас, уже начавший и отдавать, и забивать. Прекрасно чувствует себя с такой поддержкой Майкл Олисе, перед которым Компани при сохранении старых задач ставит новые — француз чаще уходит в центр и даже спускается в глубину, нередко начиная очередные быстрые атаки. Ну и, как всегда, блещет интеллектом и результативностью Харри Кейн, уже назабивавший на внутринемецкой арене восемь мячей — время теперь поднять планку в ЛЧ. В прошлом году Кейн забил там 11 голов, установив личный лигочемпионский рекорд за сезон; возможно, новый не за горами.

«Челси» тоже в порядке, хорошо начиная сезон и пока обходясь без поражений. В каждом из первых четырёх матчей АПЛ лондонцы владели территорией, создавали немало моментов, но победить удалось только дважды. Мяч не шёл в ворота в стартовом туре с «Кристал Пэлас», а в минувшие выходные команда упустила победу над «Брентфордом» уже в компенсированное время (2:2). Очень нравится ещё с клубного ЧМ, как вливается в состав Жоао Педро; стабильно начинает сезон в центре поля Мойзес Кайседо; Коул Палмер, пропустивший около месяца из-за травмы, вернулся в матче с «Брентфордом» и сразу же забил, едва только вышел на замену — не исключено, что уже в Мюнхене герой финала клубного ЧМ выйдет в стартовом составе.

На мой взгляд, чуть ближе к победе всё-таки «Бавария», учитывая и фактор своего поля, и в целом чуть более яркое впечатление от её атаки в первые недели сезона. Но всё же это стартовая игра с присущей ей своей степенью нервозности, при обоюдных больших возможностях обеих команд. Поэтому скорее поставил бы на результативную ничью, что-нибудь вроде 2:2», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».