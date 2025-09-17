Стал известен диагноз игрока «Реала» Трента Александер-Арнольда
Защитник испанского «Реала» Мадрид Трент Александер-Арнольд получил повреждение мышц подколенного сухожилия левой ноги в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем» (2:1). Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22' 1:1 Мбаппе – 29' 2:1 Мбаппе – 81'
Удаления: Карвахаль – 72' / нет
«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у нашего игрока Трента Александер-Арнольда диагностировано повреждение мышц подколенного сухожилия левой ноги», — написано в сообщении клуба.
Трент Александер-Арнольд был заменён в матче с «Марселем» на пятой минуте. Ему на замену вышел защитник Даниэль Карвахаль. В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе (оба мяча — с пенальти).
