Стал известен диагноз игрока «Реала» Трента Александер-Арнольда

Защитник испанского «Реала» Мадрид Трент Александер-Арнольд получил повреждение мышц подколенного сухожилия левой ноги в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем» (2:1). Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у нашего игрока Трента Александер-Арнольда диагностировано повреждение мышц подколенного сухожилия левой ноги», — написано в сообщении клуба.

Трент Александер-Арнольд был заменён в матче с «Марселем» на пятой минуте. Ему на замену вышел защитник Даниэль Карвахаль. В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе (оба мяча — с пенальти).