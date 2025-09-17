Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Футбол Новости

«А-ля Николич». Ташуев разобрал игру ЦСКА без Кирилла Глебова

Известный российский тренер Сергей Ташуев разобрал игру московского ПФК ЦСКА без полузащитника Кирилла Глебова в составе.

«Когда в составе ЦСКА есть Круговой и Глебов, то в схеме 4-4-2 мы получаем справа и слева блоки по пять человек. Они оба рабочие. Без Глебова пошёл явный перекос в правую сторону на Кругового, и уже не та игра и не тот футбол. Нет того изыска, который был у ЦСКА. Это хорошее владение, игра в атаку, выбегание вперёд с быстрыми игроками. Игра стала более упрощённой, а-ля Николич. Вроде бы владели мячом, что-то делали, но не так», — сказал Ташуев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

