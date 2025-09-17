Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: засёк на секундомере — в Лиссабон летели почти 12 часов

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: засёк на секундомере — в Лиссабон летели почти 12 часов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о дороге в Лиссабон (Португалия), где казахстанцы сыграют со «Спортингом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы прилетели в Лиссабон вчера днём. Уже провели первую тренировку. После дороги немного встряхнулись, потому что перелёт был длительный. Я засёк на секундомере, когда мы сели в самолёт и вышли из него: 11 часов 45 минут. Летели почти 12 часов, у нас была дозаправка самолёта.

Мы тренировались на олимпийской базе — там идеальные поля. Сегодня вечером у нас будет предыгровая тренировка на стадионе «Жозе Алвалад». Это не первый наш выезд в Европу. Важно, чтобы ребята восстановились после длительного перелёта. Думаю, всё будет нормально, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брёйне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ
Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брёйне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android