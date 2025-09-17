Тренер «Кайрата» Уразбахтин: засёк на секундомере — в Лиссабон летели почти 12 часов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о дороге в Лиссабон (Португалия), где казахстанцы сыграют со «Спортингом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы прилетели в Лиссабон вчера днём. Уже провели первую тренировку. После дороги немного встряхнулись, потому что перелёт был длительный. Я засёк на секундомере, когда мы сели в самолёт и вышли из него: 11 часов 45 минут. Летели почти 12 часов, у нас была дозаправка самолёта.

Мы тренировались на олимпийской базе — там идеальные поля. Сегодня вечером у нас будет предыгровая тренировка на стадионе «Жозе Алвалад». Это не первый наш выезд в Европу. Важно, чтобы ребята восстановились после длительного перелёта. Думаю, всё будет нормально, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.