Уразбахтин высказался о травмах вратарей «Кайрата» в преддверии матча ЛЧ со «Спортингом»

Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался о травмах вратарей команды в преддверии матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со «Спортингом». Встреча пройдёт в четверг, 18 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия.

«Мы потеряли двух основных вратарей. Один восстанавливается после травмы, а Анарбеков получил перелом челюсти — ему сделали операцию. Сейчас всё хорошо, но ему предстоит длительная реабилитация. Его не будет около двух месяцев. Понятно, что молодой вратарь, но что тут поделаешь? Будем как-то выкручиваться», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.