Уразбахтин высказался о травмах вратарей «Кайрата» в преддверии матча ЛЧ со «Спортингом»
Поделиться
Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался о травмах вратарей команды в преддверии матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со «Спортингом». Встреча пройдёт в четверг, 18 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, Португалия.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы потеряли двух основных вратарей. Один восстанавливается после травмы, а Анарбеков получил перелом челюсти — ему сделали операцию. Сейчас всё хорошо, но ему предстоит длительная реабилитация. Его не будет около двух месяцев. Понятно, что молодой вратарь, но что тут поделаешь? Будем как-то выкручиваться», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:51
-
11:48
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:44
-
10:41