«Два середнячка встречались, говнофутбол». Быстров — о матче «Динамо» — «Спартак»
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 8-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2). Игра прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Два середнячка встречались. Ни одна команда не показывала то, что они способны показать. С такими составами они играют в говнофутбол», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков по результатам восьми игр. «Динамо» — девятое (9). Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (16).
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:51
-
11:48
-
11:44
-
11:36
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:12
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:44
-
10:41