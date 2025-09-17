«Два середнячка встречались, говнофутбол». Быстров — о матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 8-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2). Игра прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Два середнячка встречались. Ни одна команда не показывала то, что они способны показать. С такими составами они играют в говнофутбол», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков по результатам восьми игр. «Динамо» — девятое (9). Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (16).