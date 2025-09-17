Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Я был очень рад». Майга — о тактике Шпилевского в «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о работе с главным тренером Алексеем Шпилевским.

«Я хочу сказать, что, когда Алексей пришёл — потому что он сказал, что надо его называть Алексеем, а не Шпилевским, он как наш старший брат, — он сказал: «Я не буду играть в обороне, я буду играть в атаку». И мы будем играть сразу с четырьмя защитниками, он сам думает, что для его идеи это лучше, как он понимает футбол.

Я реально был довольный. При всём уважении к моему коучу (обращается к Виктору Гончаренко. — Прим. «Чемпионата») (смеётся). И реально просто, не могу сказать, что надоело, но просто когда мы каждый год одно и то же… Мы больше обороняемся. 90 минут и тяжело. И после матча не хватает силы и энергии для следующего матча. Я был очень рад. Я хотел бы, чтобы Гончаренко тоже так делал», — сказал Майга в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

