Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Гончаренко высказал мнение, какому российскому топ-клубу подошёл бы Босельи

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказал мнение, что полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи подошёл бы московскому ЦСКА.

«В ЦСКА он бы очень хорошо пошёл. Вот сейчас в эту четвёрку полузащитников Босельи нападающего, иное дело, что там все маленькие, и Босельи тоже не самого высокого роста, тем не менее это исполнитель, который делает разницу. На самом деле, мы можем вспомнить, когда со второй восьмёрки человек забивает 11? Ну да, пускай там четыре [в одном матче], но всё равно, по крайней мере, что 11 ещё надо уметь забить», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

