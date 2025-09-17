Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Славия — Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2025-2026 начнется в 19:45

«Славия» — «Будё-Глимт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся чешская «Славия» Прага и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ
Топ-матчи среды: «Бавария» — «Челси» в ЛЧ, Черчесов против «Зенита» в КР и регулярка КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android