«Славия» — «Будё-Глимт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Сегодня, 17 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся чешская «Славия» Прага и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.