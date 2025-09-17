Тренер «Кайрата» Уразбахтин: пишут, что в ЛЧ мы доноры очков — хотим доказать обратное

Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался об амбициях своей команды в Лиге чемпионов. На общем этапе казахстанскому клубу достались следующие соперники: «Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

«Везде пишут, что в Лиге чемпионов мы — доноры очков. Нас это тоже задевает, мы хотим себя проявить и доказать обратное. Постараемся показать достойную игру. Для нас уже большое событие, что мы попали в Лигу чемпионов. Какого-то давления на нас нет, чувствуем себя спокойно. Будем выходить и демонстрировать свои лучшие качества.

Вчерашний матч «Карабаха» с «Бенфикой» доказывает, что всё возможно. Фамилии не играют, играют живые люди. Посмотрим, что у нас получится. Мы оставим все силы со «Спортингом», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.