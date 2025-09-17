Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Бевеев ответил, кто лучше бросает ауты — он или Самошников

Защитник «Балтики» Бевеев ответил, кто лучше бросает ауты — он или Самошников
Аудио-версия:
Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев ответил на вопрос, кто лучше вводит мяч в игру из аутов — он или футболист «Спартака» Илья Самошников.

«Кто лучше бросает ауты — я или Самошников? Думаю, Самошников. Он может бросить сразу на 11-метровую отметку, сделать идеальную передачу. Я добрасываю до линии вратарской. У нас тренер по стандартам приезжает из Петербурга перед каждой игрой.

На теории нам показывают стандарты лондонского «Арсенала». Как соперники мешают моим аутам? Когда играли с «Акроном», дети не давали сухой мяч, хотя я вроде бы нормально просил. На игру с «Зенитом» уже полотенце взял, и мы забить могли после аута, так что это сработало», — заявил Бевеев в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

