Главная Футбол Новости

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев высказался о выходе команды в плей-офф Кубка России

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев высказался о выходе команды в плей-офф Кубка России
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о выходе в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После победы в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:1) махачкалинцы стали первым участником 1/4 финала Пути РПЛ.

«Конечно, приятный момент, что махачкалинское «Динамо» вышло в плей-офф Кубка России. Все ребята — молодцы, ведь команда выступила в Кубке хорошо. Но важно не переоценивать это достижение в силу того, что многие клубы играют не основными составами, что касается и нас. По возможности мы тоже задействуем всю молодёжь: в этом турнире у нас выступали два футболиста 2007 года рождения, а также игроки 2004-2005 годов, которым предоставляем шанс накопить мастерство и опыт», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Новости. Футбол

