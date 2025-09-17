Ташуев высказался о решении Станковича выпустить новых защитников на матч с «Динамо»
Известный российский тренер Сергей Ташуев высказался о решении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выпустить двух новых защитников на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». В стартовом составе красно-белых вышли новички Кристофер Ву и Александер Джику. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Центральную зону обороны, где наиграны взаимодействия, трогать вообще нельзя. Это оплот. Это люди, которые держат структуру игры. «Спартак» сразу ставит новичков в таком матче, и в итоге Ву организовал гол в свои ворота», — сказал Ташуев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».
Комментарии
