Ташуев высказался о решении Станковича выпустить новых защитников на матч с «Динамо»

Известный российский тренер Сергей Ташуев высказался о решении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выпустить двух новых защитников на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо». В стартовом составе красно-белых вышли новички Кристофер Ву и Александер Джику. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

«Центральную зону обороны, где наиграны взаимодействия, трогать вообще нельзя. Это оплот. Это люди, которые держат структуру игры. «Спартак» сразу ставит новичков в таком матче, и в итоге Ву организовал гол в свои ворота», — сказал Ташуев в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».