Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Ещенко сравнил «Балтику» с командами из Англии

Ещенко сравнил «Балтику» с командами из Англии
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре калининградской «Балтики» в сезоне-2025/2026. Он сравнил команду Андрея Талалаева с клубами из Англии.

«Балтика» — молодцы, играют в свой футбол. Давление, длинные передачи, агрессия, мелкие фолы. Раньше в Англии были такие команды. Думаю, в верхней десятке «Балтика» точно финиширует. Посоветую команде идти от игры к игре и не смотреть на остальных. Нужно не останавливаться и двигаться дальше.

Талалаев в «Спартаке» или «Динамо»? Ему надо разобраться с «Балтикой», перед тем как куда-то уходить. Он же уже был в «Ахмате». Если будет результат, то Талалаева куда-то точно пригласят», — приводит слова Ещенко Metaratings.

