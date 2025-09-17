Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: на матч с «Реалом» 140 тысяч заявок на стадион в 23 тысячи

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: на матч с «Реалом» 140 тысяч заявок на стадион в 23 тысячи
Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Игра пройдёт 30 сентября в Казахстане.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Команде сделали по пять билетов на каждого. Стадион не такой большой — вмещает всего 23 тыс. По моим данным, заявок оставлено около 140 тыс. на матч с «Реалом». Как мне объясняли наши руководители, мы не можем взять и раздать билеты всем, потому что тогда не сумеем позволить купить билет обычным болельщикам. Да, огромный ажиотаж, но у нас был ажиотаж на всех матчах Лиги чемпионов. Даже люди, которые никогда не ходили на футбол, сейчас хотят попасть. Мы удивляемся: на «Реал» хотят или на нас?» — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

