Тренер «Кайрата» Уразбахтин: на матч с «Реалом» 140 тысяч заявок на стадион в 23 тысячи
Поделиться
Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Игра пройдёт 30 сентября в Казахстане.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команде сделали по пять билетов на каждого. Стадион не такой большой — вмещает всего 23 тыс. По моим данным, заявок оставлено около 140 тыс. на матч с «Реалом». Как мне объясняли наши руководители, мы не можем взять и раздать билеты всем, потому что тогда не сумеем позволить купить билет обычным болельщикам. Да, огромный ажиотаж, но у нас был ажиотаж на всех матчах Лиги чемпионов. Даже люди, которые никогда не ходили на футбол, сейчас хотят попасть. Мы удивляемся: на «Реал» хотят или на нас?» — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
14:28
-
14:16
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55