Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров констатировал ошибку Семака в матче с «Балтикой»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров констатировал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 0:0. Быстров считает, что в концовке матча Семаку стоило выпустить Вадима Шилова, а не Александра Ерохина.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Семак выпускает в концовке на четыре минуты Ерохина. Говорит, что у него рост. Но мне без разницы, какой у него рост. Выпусти Шилова, дай молодому пацану шанс себя проявить. Он хоть рывок сделает», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

