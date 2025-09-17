Быстров констатировал ошибку Семака в матче с «Балтикой»
Поделиться
Известный российский экс-футболист Владимир Быстров констатировал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 0:0. Быстров считает, что в концовке матча Семаку стоило выпустить Вадима Шилова, а не Александра Ерохина.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
«Семак выпускает в концовке на четыре минуты Ерохина. Говорит, что у него рост. Но мне без разницы, какой у него рост. Выпусти Шилова, дай молодому пацану шанс себя проявить. Он хоть рывок сделает», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
14:28
-
14:16
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:14
-
12:07
-
11:55