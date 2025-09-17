Быстров констатировал ошибку Семака в матче с «Балтикой»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров констатировал ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 0:0. Быстров считает, что в концовке матча Семаку стоило выпустить Вадима Шилова, а не Александра Ерохина.

«Семак выпускает в концовке на четыре минуты Ерохина. Говорит, что у него рост. Но мне без разницы, какой у него рост. Выпусти Шилова, дай молодому пацану шанс себя проявить. Он хоть рывок сделает», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».