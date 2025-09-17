Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Зенит — Ахмат: стартовые составы команд на матч Кубка России, 17 сентября

«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 17 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Алип, Вега, Горшков, Адамов, Эракович, Михайлов, Энрике, Ерохин, Шилов, Соболев.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Гандри, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Ибишев, Келиано, Самородов, Мансилья, Конате.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала девять очков в трёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за три тура и занимает четвёртое место в квартете.

Календарь Кубка России
Таблица Кубка России
