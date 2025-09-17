Матвей Сафонов высказался о предстоящем старте «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от нового сезона Лиги чемпионов. Сегодня, 17 сентября, «ПСЖ» сыграет с итальянской «Аталантой».

«Сегодня для нас стартует долгожданный путь в Лиге чемпионов! Первый шаг делаем на домашнем стадионе под легендарный гимн — и это придаёт особую энергию.

Впереди непростой групповой этап. Мы помним прошлый сезон и не хотим доводить интригу до конца, когда судьба в группе решалась в последних матчах. Поэтому с первых минут нацелены только на положительный результат.

Наш статус в этом сезоне — ещё одна дополнительная ответственность. Мы понимаем, что каждая команда выйдет против нас с максимальной мотивацией, и именно это делает турнир ещё более захватывающим», — написал Сафонов в телеграм-канале.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.