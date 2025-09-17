Ледяхов: «Ростов» всегда был тяжёлым соперником для «Спартака»

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Ростова» в рамках 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра пройдёт в четверг, 18 сентября.

«Смена тренера в «Ростове» произошла давно. Сколько уже Альба работает там? Им тяжело, но он же работал с Карпиным. Проблема была, что ушли три ключевых футболиста: Глебов, Осипенко и Комличенко. Они были связующими звеньями в каждой линии. Думаю, они преодолели кризис.

Но в Кубке будут играть те, у кого меньше практики. «Ростов» всегда был тяжёлым соперником для «Спартака». Им точно будет непросто», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.