Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Экс-игрок «Арсенала» Томас Парти не признал себя виновным в изнасиловании

Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти, ныне выступающий за испанский «Вильярреал», не признал себя виновным в изнасиловании. Об этом сообщает британское онлайн-издание BBC.

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения в пяти эпизодах изнасилования. Указанные обвинения касаются трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год.

В начале августа отмечалось, что экс-игрок «канониров» отрицал все выдвинутые против него обвинения. Адвокат Парти сообщал, что Томас сотрудничал с полицией на протяжении всего трёхлетнего расследования дела.

