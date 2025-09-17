Экс-игрок «Арсенала» Томас Парти не признал себя виновным в изнасиловании

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти, ныне выступающий за испанский «Вильярреал», не признал себя виновным в изнасиловании. Об этом сообщает британское онлайн-издание BBC.

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения в пяти эпизодах изнасилования. Указанные обвинения касаются трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год.

В начале августа отмечалось, что экс-игрок «канониров» отрицал все выдвинутые против него обвинения. Адвокат Парти сообщал, что Томас сотрудничал с полицией на протяжении всего трёхлетнего расследования дела.