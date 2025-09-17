Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило о добавлении двух тренеров в штаб Парфёнова

«Торпедо» объявило о добавлении двух тренеров в штаб Парфёнова
Александр Мельников
Комментарии

Тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников присоединились к штабу Дмитрия Парфёнова в московском «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Александр Львович ранее уже работал в «Торпедо» на аналогичной должности в 2022-2023 годах, а Александр Петрович тренировал голкиперов в московском «Спартаке». Желаем специалистам плодотворной работы в нашем клубе!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала шесть очков за 10 матчей. О назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Торпедо» было объявлено 13 сентября.

Материалы по теме
Юрий Ковтун и Александр Павленко вошли в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android