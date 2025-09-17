Экс-вратарь Азербайджана: в победе «Карабаха» над «Бенфикой» нет ничего удивительного

Бывший вратарь сборной Азербайджана Александр Жидков прокомментировал победу «Карабаха» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (3:2).

«Карабах» постоянно играет в еврокубках, поэтому в победе над «Бенфикой» нет ничего удивительного. Гурбанов создал боеспособную команду, которая успешно прошла предварительный этап Лиги чемпионов, победив «Ференцварош». У него сыгранная команда, которая готова выступать на таком уровне. Я не удивляюсь этой победе. Но у «Карабаха» небольшая скамейка футболистов. Если травмируются два игрока основы, будет проблематично, но пока команда держится. Не знаю, насколько их хватит в Лиге чемпионов.

Естественно, такой результат болезнен для «Бенфики», из которой после поражения уволили главного тренера. Ведь такие клубы считаются грандами — им непозволительно терять очки в матче с не очень значимыми соперниками», — сказал Жидков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.