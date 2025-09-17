Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь Азербайджана: в победе «Карабаха» над «Бенфикой» нет ничего удивительного

Экс-вратарь Азербайджана: в победе «Карабаха» над «Бенфикой» нет ничего удивительного
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной Азербайджана Александр Жидков прокомментировал победу «Карабаха» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«Карабах» постоянно играет в еврокубках, поэтому в победе над «Бенфикой» нет ничего удивительного. Гурбанов создал боеспособную команду, которая успешно прошла предварительный этап Лиги чемпионов, победив «Ференцварош». У него сыгранная команда, которая готова выступать на таком уровне. Я не удивляюсь этой победе. Но у «Карабаха» небольшая скамейка футболистов. Если травмируются два игрока основы, будет проблематично, но пока команда держится. Не знаю, насколько их хватит в Лиге чемпионов.

Естественно, такой результат болезнен для «Бенфики», из которой после поражения уволили главного тренера. Ведь такие клубы считаются грандами — им непозволительно терять очки в матче с не очень значимыми соперниками», — сказал Жидков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Космический «Карабах» — отыгрался с 0:2 и победил! Обзор чумового вечера в ЛЧ. Видео
Космический «Карабах» — отыгрался с 0:2 и победил! Обзор чумового вечера в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android