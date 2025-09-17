Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев: независимо от стадии Кубка России, приоритет «Динамо» Махачкала — РПЛ

Гаджиев: независимо от стадии Кубка России, приоритет «Динамо» Махачкала — РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о турнирных приоритетах клуба. Он заявил, что главный турнир для махачкалинцев — чемпионат России.

— Будет ли клуб делать больший акцент на Кубок России из-за финансовой составляющей?
— Надо понимать, что чемпионат России — более серьёзное и важное соревнование. Именно этим объясняется то, что российские команды своими лучшими футболистами играют в РПЛ. Для нас тоже, независимо от того, на какой стадии будем в Кубке России, всё равно приоритет остаётся на РПЛ. Если в чемпионате нет никаких рисков, тогда Кубок может стать более важным соревнованием. Если возникнут риски, всё так и останется, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев высказался о выходе команды в плей-офф Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android