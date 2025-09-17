Гаджиев: независимо от стадии Кубка России, приоритет «Динамо» Махачкала — РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о турнирных приоритетах клуба. Он заявил, что главный турнир для махачкалинцев — чемпионат России.

— Будет ли клуб делать больший акцент на Кубок России из-за финансовой составляющей?

— Надо понимать, что чемпионат России — более серьёзное и важное соревнование. Именно этим объясняется то, что российские команды своими лучшими футболистами играют в РПЛ. Для нас тоже, независимо от того, на какой стадии будем в Кубке России, всё равно приоритет остаётся на РПЛ. Если в чемпионате нет никаких рисков, тогда Кубок может стать более важным соревнованием. Если возникнут риски, всё так и останется, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.