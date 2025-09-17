«Будё-Глимт» избежал поражения в матче Лиги чемпионов со «Славией»

Завершён матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Славия» Прага и норвежский «Будё-Глимт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Команды сыграли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния).

Юссуфа Мбоджи вывел хозяев поля вперёд на 23-й минуте, на 74-й минуте он оформил дубль. Даниэль Басси на 78-й минуте отыграл один мяч, Сондре Брунстад сравнял счёт на 90-й минуте.

Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин.

В следующем туре «Славия» 30 сентября сыграет в гостях с миланским «Интером», «Будё-Глимт» в тот же день примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.