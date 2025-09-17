Скидки
Главная Футбол Новости

Славия — Будё-Глимт, результат матча 17 сентября 2025, счет 2:2, 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» избежал поражения в матче Лиги чемпионов со «Славией»
Завершён матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Славия» Прага и норвежский «Будё-Глимт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Команды сыграли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мьоджи – 23'     2:0 Мьоджи – 74'     2:1 Басси – 78'     2:2 Брунстад – 90'    

Юссуфа Мбоджи вывел хозяев поля вперёд на 23-й минуте, на 74-й минуте он оформил дубль. Даниэль Басси на 78-й минуте отыграл один мяч, Сондре Брунстад сравнял счёт на 90-й минуте.

Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин.

В следующем туре «Славия» 30 сентября сыграет в гостях с миланским «Интером», «Будё-Глимт» в тот же день примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
