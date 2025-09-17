Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: дети смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно

Быстров: дети смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2). Сербский специалист был удалён по ходу этой игры, которая прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.

Родители ещё быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», — заявил Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

Материалы по теме
«Два середнячка встречались, говнофутбол». Быстров — о матче «Динамо» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android