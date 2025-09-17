Быстров: дети смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно

Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2). Сербский специалист был удалён по ходу этой игры, которая прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.

Родители ещё быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», — заявил Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».