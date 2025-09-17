Быстров: дети смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2). Сербский специалист был удалён по ходу этой игры, которая прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Дети, которые занимаются футболом, смотрят на поведение Станковича и потом ведут себя так же отвратительно.
Родители ещё быстрее это впитывают, говорят: смотрите, мясной красно-белый тренер как выскакивает. И они так же себя ведут», — заявил Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:49
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:31
-
16:28
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
16:02
-
15:56
-
15:50
-
15:50
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
15:22
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:39
-
14:30