«Бавария» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 17 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся немецкая «Бавария» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Станишич, Та, Юпамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Педро.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.