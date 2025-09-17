Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — Челси: стартовые составы команд на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 17 сентября

«Бавария» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся немецкая «Бавария» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Станишич, Та, Юпамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Педро.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный тренер «Челси» Мареска: считаю «Баварию» и ещё три-четыре клуба фаворитами ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android