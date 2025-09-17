«Бавария» — «Челси»: автогол Чалобы вывел мюнхенцев вперёд на 20-й минуте
В эти минуты идёт матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются немецкая «Бавария» и английский «Челси». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). На данный момент счёт 1:0 в пользу мюнхенцев. В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20' 2:0 Кейн – 27' 2:1 Палмер – 29'
На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
