Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ташуев: когда все пели дифирамбы Жерсону, мне показалось, что он не очень-то хочет играть

Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона. Хавбек присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно — 2025. В шести матчах Мир РПЛ Жерсон не сделал ни одного результативного действия.

«Когда Жерсон вышел на поле за «Зенит» и ему все пели дифирамбы, мне сразу показалось, что он не очень-то хочет выступать. Он играл стоя. Ну, стоя, отдал пас, ну и что?» — заявил Ташуев в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Зенит» после восьми туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

Комментарии
