22:00 Мск
Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался о выступлении команды на начальном этапе сезона

Голкипер «Атлетико» Ян Облак перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 с «Ливерпулем» оценил готовность своей команды к этой игре после встречи с «Вильярреалом» (2:0) в Ла Лиге.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Полагаю, что у нашей команды всё хорошо. Честно говоря, отсутствие побед в первых трёх играх тяжело принять. Не думаю, что мы играли так плохо, как показал результат: две ничьих и одно поражение. Поэтому встреча с «Вильярреалом» имела большое значение. Три очка очень важны, и, честно говоря, они придадут команде уверенности, чтобы выступить в сезоне наилучшим образом. Начинать так, как мы, непросто, особенно для тех, кто только что пришёл в коллектив. Все, кто прибыл сюда, сделали это ради победы. И это то, чего мы все хотим», — приводит слова Облака Marca.

