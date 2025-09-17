Жидков: азербайджанский футбол испытывает проблемы — только легионеры дают результат

Бывший вратарь сборной Азербайджана Александр Жидков высказался о проблемах азербайджанского футбола.

— Почему результаты сборной Азербайджана контрастируют с успешным стартом «Карабаха» в еврокубках?

— В клубах играет много иностранцев. Чемпионат страны в основном состоит из четырёх-пяти команд, а остальные — возле них. В Азербайджане не сильный чемпионат, отсюда такие результаты у сборной. В целом азербайджанский футбол испытывает большие проблемы — только легионеры дают результат. Я считаю, что азербайджанская лига развивается, как и все постсоветские чемпионаты. Можно взять тот же грузинский. Возможно, чуть выделяются чемпионаты Казахстана и Узбекистана, — сказал Жидков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.