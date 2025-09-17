Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Зенита» Михайлов: Вендел — топ, у такого мастера можно учиться ежедневно

Хавбек «Зенита» Михайлов: Вендел — топ, у такого мастера можно учиться ежедневно
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов высказался о своём одноклубнике Венделе, а также рассказал, с кого пытается брать пример.

— Вендел — ​топ, конечно. Он обладает какими-то сумасшедшими физическими данными, хорошо оснащён технически. У такого мастера можно учиться ежедневно, каждый раз что-то подмечая для себя.

— У кого еще из игроков мирового футбола вашего амплуа стараетесь перенять лучшие качества?
— Практически ни у кого. В детстве были кумиры — ​Криштиану, Месси, как у всех. Сейчас Тчуамени и Беллингем хорошо в «Реале» играют, — приводит слова Михайлова официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Его мастерство пригодилось бы и в «Реале». Тренер «Зенита» Оливейра — о Венделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android