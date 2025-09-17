Хавбек «Зенита» Михайлов: Вендел — топ, у такого мастера можно учиться ежедневно

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов высказался о своём одноклубнике Венделе, а также рассказал, с кого пытается брать пример.

— Вендел — ​топ, конечно. Он обладает какими-то сумасшедшими физическими данными, хорошо оснащён технически. У такого мастера можно учиться ежедневно, каждый раз что-то подмечая для себя.

— У кого еще из игроков мирового футбола вашего амплуа стараетесь перенять лучшие качества?

— Практически ни у кого. В детстве были кумиры — ​Криштиану, Месси, как у всех. Сейчас Тчуамени и Беллингем хорошо в «Реале» играют, — приводит слова Михайлова официальный сайт «Зенита».