«Да вы смеётесь!» Игрок «Зенита» Михайлов ответил, узнают ли его на улице

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов ответил, узнают ли его прохожие на улицах Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне хавбек провёл за сине-бело-голубых три матча (все — в Фонбет Кубке России).

— К воспитанникам клуба болельщики относятся особенно трепетно. В вашей жизни это как-то проявляется? Может, на улице останавливают?

— Меня? Да вы смеётесь! Я еще ничего не добился, чтобы меня узнавали.

— А что для вас значит статус воспитанника «Газпром»-Академии «Зенита»?

— Для каждого воспитанника академии играть за главную команду — ​это мечта. Не просто находиться в ней, а именно играть, приносить пользу, побеждать. К этому нужно стремиться, и, думаю, каждый стремится, — приводит слова Михайлова официальный сайт «Зенита».