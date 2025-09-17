Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Да вы смеётесь!» Игрок «Зенита» Михайлов ответил, узнают ли его на улице

«Да вы смеётесь!» Игрок «Зенита» Михайлов ответил, узнают ли его на улице
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов ответил, узнают ли его прохожие на улицах Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне хавбек провёл за сине-бело-голубых три матча (все — в Фонбет Кубке России).

— К воспитанникам клуба болельщики относятся особенно трепетно. В вашей жизни это как-то проявляется? Может, на улице останавливают?
— Меня? Да вы смеётесь! Я еще ничего не добился, чтобы меня узнавали.

— А что для вас значит статус воспитанника «Газпром»-Академии «Зенита»?
— Для каждого воспитанника академии играть за главную команду — ​это мечта. Не просто находиться в ней, а именно играть, приносить пользу, побеждать. К этому нужно стремиться, и, думаю, каждый стремится, — приводит слова Михайлова официальный сайт «Зенита».

