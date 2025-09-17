Скидки
Быстров — об Альбе в сборной России: «Ростову» проще было без него подготовиться к ЦСКА

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о главном тренере «Ростова» Джонатане Альбе, который также работает в тренерском штабе Валерия Карпина в сборной России. В первой игре после сентябрьской международной паузой жёлто-синие одержали победу, обыграв ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Ростову» проще без тренера было подготовиться к матчу с ЦСКА, пока он был в сборной. Когда он был в команде, они так не играли», — заявил Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Ростов» после восьми туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

