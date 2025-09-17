Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Лаже налажал». Мостовой — об увольнении тренера «Бенфики» после проигрыша «Карабаху» в ЛЧ

Аудио-версия:
Бывший футболист «Бенфики» Александр Мостовой отреагировал на поражение лиссабонской команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» (2:3). После этого матча «орлы» уволили главного тренера Бруну Лаже.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«Победа «Карабаха» над «Бенфикой» не то что удивила — поразила. Хотя я увидел, что португальцы забили мяч в начале матча, и подумал: «Ну всё понятно». Но если посмотреть на состав «Карабаха», у них 10 иностранцев, из которых три-четыре бразильца. Да, может, по именам их никто не знает, но произошло маленькое чудо в первом туре Лиги чемпионов.

Что касается увольнения главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже после поражения от «Карабаха», кто-то из руководства клуба психанул. Как это часто и происходит. Я играл вместе с президентом «Бенфики» Руем Коштой, поэтому наверняка он просто вскипел. Очень плохо проиграть команде, у которой вели со счётом 2:0 и узнали о ней только на жеребьёвке. Но можно сказать, что Лаже налажал (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

