«Лаже налажал». Мостовой — об увольнении тренера «Бенфики» после проигрыша «Карабаху» в ЛЧ

Бывший футболист «Бенфики» Александр Мостовой отреагировал на поражение лиссабонской команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» (2:3). После этого матча «орлы» уволили главного тренера Бруну Лаже.

«Победа «Карабаха» над «Бенфикой» не то что удивила — поразила. Хотя я увидел, что португальцы забили мяч в начале матча, и подумал: «Ну всё понятно». Но если посмотреть на состав «Карабаха», у них 10 иностранцев, из которых три-четыре бразильца. Да, может, по именам их никто не знает, но произошло маленькое чудо в первом туре Лиги чемпионов.

Что касается увольнения главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже после поражения от «Карабаха», кто-то из руководства клуба психанул. Как это часто и происходит. Я играл вместе с президентом «Бенфики» Руем Коштой, поэтому наверняка он просто вскипел. Очень плохо проиграть команде, у которой вели со счётом 2:0 и узнали о ней только на жеребьёвке. Но можно сказать, что Лаже налажал (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.