Вратарь «Атлетико» Ян Облак: игра «на ноль» придаёт уверенности как тебе, так и защитникам

Голкипер «Атлетико» Ян Облак перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 с «Ливерпулем» высказался о важности игры «на ноль».

— Насколько важно для «Атлетико» играть «на ноль» каждую неделю?

— Это всегда важно, и не только для «Атлетико», это относится ко всем командам. Игра «на ноль» придаёт уверенности как тебе, так и защитникам. Полузащитники и нападающие понимают, что если не пропускаешь голы, то и в атаке нет такого давления. Думаю, нападающих успокаивает мысль о том, что у них, возможно, нет необходимости обязательно забить два, три, четыре мяча. Они понимают, что порой и одного гола достаточно, потому это и важно.

Это работа всей команды, и часто всё сводится к мелочам. Очень важно не пропускать голы со стандартов, с простых розыгрышей, что иногда случалось с нами… Это всё отдельные моменты, и в первых трёх играх, к сожалению, эти мелочи были против нас. В предыдущей же встрече (с «Вильярреалом» в Ла Лиге, 2:0. — Прим. «Чемпионата»), это было на нашей стороне, и я надеюсь продолжить в том же духе», — приводит слова Облака Marca.