«Нас ждёт очень яркий матч». Комментатор Окко — об игре «Славия» — «Будё-Глимт» в ЛЧ

Никита Шалимов, комментатор Окко, поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между чешской «Славией» и норвежским «Будё-Глимт». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.

«Один из сложнейших матчей для прогноза. Чемпион Чехии опытнее и именитее чемпиона Норвегии. Плюс Будё в прошлом сезоне добрался до полуфинала ЛЕ именно через домашние матчи, а не гостевые. Но почему-то в эту весёлую команду верится. Если не задрожит, если не рассыплется без пары очень важных игроков, то нас ждёт очень яркий матч, а норвежцы будут претендовать минимум на ничью», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».