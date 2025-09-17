Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Нас ждёт очень яркий матч». Комментатор Окко — об игре «Славия» — «Будё-Глимт» в ЛЧ

«Нас ждёт очень яркий матч». Комментатор Окко — об игре «Славия» — «Будё-Глимт» в ЛЧ
Комментарии

Никита Шалимов, комментатор Окко, поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между чешской «Славией» и норвежским «Будё-Глимт». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
«Один из сложнейших матчей для прогноза. Чемпион Чехии опытнее и именитее чемпиона Норвегии. Плюс Будё в прошлом сезоне добрался до полуфинала ЛЕ именно через домашние матчи, а не гостевые. Но почему-то в эту весёлую команду верится. Если не задрожит, если не рассыплется без пары очень важных игроков, то нас ждёт очень яркий матч, а норвежцы будут претендовать минимум на ничью», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

