Мостовой: у «Кайрата» в преддверии матча со «Спортингом» есть хороший пример «Карабаха»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Кайрат». Встреча состоится завтра, 18 сентября.

«Для «Кайрата» матч в Лиге чемпионов со «Спортингом» — это история. Понятно, что им будет сложно что-то противопоставить «Спортингу», но в их составе есть иностранцы. В преддверии матча есть хороший пример «Карабаха». Наверняка все футболисты смотрели вчерашний матч Лиги чемпионов. Возможно, некоторые думают: «А почему бы и нам такого не сделать? Чем мы хуже?»

У «Кайрата» будет микропреимущество в том, что у грандов может быть недонастрой. Вот на этом можно сыграть. А если не получится, никто игроков «Кайрата» винить не будет — они и так сотворили историю», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее азербайджанский «Карабах» обыграл португальскую «Бенфику» на выезде в матче Лиги чемпионов со счётом 3:2.