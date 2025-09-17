«Крылья Советов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 17 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Кокарев, Лепский, Сутормин, Чернов, Божин, Печенин, Иванисеня, Костанца, Витюгов, Олейников, Рахманович.

«Краснодар»: Агкацев, Хмарин, Пальцев, Жубал, Стежко, Батчи, Перрен, Ленини, Кривцов, Козлов, Кордоба.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.