«Боятся». Денис Глушаков — о малом количестве российских футболистов в зарубежных клубах

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и «Химок» Денис Глушаков заявил, что малое количество российских футболистов в зарубежных клубах связано в том числе с тем, что в Европе боятся осуществлять подобные трансферы из-за политической ситуации. Среди российских игроков, выступающих за границей, есть нападающий Фёдор Чалов (ПАОК), полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК), а также хавбеки Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Александр Головин («Монако»).

«Это зависит от футболиста. Но в том числе имеет значение и фактор, что мы сейчас отстранены, некоторые боятся брать российских игроков», — приводит слова Глушакова «РИА Новости Спорт».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.